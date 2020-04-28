Кишинёв, , 16:36 — REGNUM Более 40 мигрантов из Молдавии, направлявшихся домой из ЕС, были блокированы на польско-украинской границе, и вынуждено провели под открытым небом уже несколько суток из-за отказа Украины пропустить их на родину. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Молдавии, молдавские власти решили отправить за ними автобусы, чтобы доставить их в Кишинев.

Премьер-министр Молдавии Ион Кику уже подписал распоряжение об организации специального пассажирского рейса для доставки молдавских граждан с КПП Корчова — Краковец.

Молдавские СМИ сообщили, что молдавские мигранты в течение нескольких суток были вынуждены ночевать под открытым небом. Они также обращались за помощью в молдавское посольство в Польше, но безрезультатно.