Париж, , 16:35 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп призвал начать снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, 28 апреля сообщает Agence France-Presse.

Выступая в парламенте, Филипп заявил, что правительство считает необходимым поэтапное снятие ограничений.

При этом глава правительства признал, что карантин спас немало жизней — по подсчетам французских медиков, не менее 62 тысяч за месяц.

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