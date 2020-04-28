Симферополь, 28 апреля 2020, 16:36 — REGNUM В Симферополе не хватает специалистов для обработки подъездов многоквартирных домов. Об этом 28 апреля в ходе онлайн-пресс-конференции сообщила глава администрации города Елена Проценко.
По её словам, специалисты выстраивают графики, во внеурочное время выходят и обрабатывают остановочные павильоны, подъезды, лифтовые кабины.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму за сутки выявили девять граждан с коронавирусом. Общее количество зараженных составило 79 человек, из них 29 уже выздоровели.
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