Тбилиси, , 16:32 — REGNUM В двух муниципалитетах Грузии — Лентехском и Хашурском — с сегодняшнего дня специальный карантинный режим отменен, и здесь будут действовать лишь те общие ограничения, которые введены по всей территории страны. Об этом на брифинге 28 апреля заявил пресс-спикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.

По его информации, в Лентехском муниципалитете специальный режим был введен с 10 апреля, а в селе Хидискури Хашурского муниципалитета — с 13 апреля, после того, как здесь были выявлены случаи заражения коронавирусом неустановленного происхождения.

В рамках спецрежима здесь был проведен массовый термоскрининг населения и тестирование целевых групп на коронавирус.

«Обследованы все контакты, проверены все жители в каждом населенном пункте, и анализ данных позволил нам сегодня принять такое решение», — заявил Чиковани.

Напомним, что на 28 апреля в Грузии подтверждено 511 случаев коронавируса. Режим чрезвычайного положения будет действовать в стране до 22 мая.