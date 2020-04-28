Москва, 28 апреля 2020, 16:31 — REGNUM В российском обществе не просто растёт социальное напряжение, но и уровень политизации народного недовольства, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который опасается, что РФ могут вспыхнуть голодные бунты.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что если гражданам РФ «сегодня не дать денег, то это голодные бунты, это ужас ужасный, который только может быть».