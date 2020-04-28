Москва, , 16:31 — REGNUM В российском обществе не просто растёт социальное напряжение, но и уровень политизации народного недовольства, считает социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 28 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, который опасается, что РФ могут вспыхнуть голодные бунты.

«Когда мы говорим о голодных бунтах, то мы представляем себе общество XVIII—XIV веков. Говорить так о голодных бунтах сейчас не стоит. Хотя уровень протестности в обществе нарастает, и протесты будут. Будут ли они в форме традиционных голодных бунтов? Вряд ли. Но, так или иначе, общество накажет правящую элиту за то, что случилось. Причём, судя по всему, ждать осталось недолго. Социологически очевидно, что социальное напряжение и уровень политизации общественного недовольства растут», — сказал Кагарлицкий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Миронов заявил, что если гражданам РФ «сегодня не дать денег, то это голодные бунты, это ужас ужасный, который только может быть».