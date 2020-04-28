Брянск, , 16:25 — REGNUM Завершено расследование убийства 57-летнего жителя Брянска, который погиб от рук участников банды вымогателей недвижимости, сообщили 28 апреля в пресс-службе регионального Следственного комитета. Один из злоумышленников заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал о преступлении.

В отношении 58-летнего обвиняемого уголовное дело по четырём статьям УК РФ выделено в отдельное производство. Предварительным следствием установлено, что в сентябре 2019 года он стал членом вооружённой организованной группы, созданной 31-летним жителем Брянска для преступлений, связанных с незаконным завладением недвижимости. Организатор банды должен был оформить у нотариуса вместе с погибшим необходимые документы на земельные участки, затем приехать в офис, где планировалось убийство. У преступников в арсенале имелись самодельный (переделанный) пистолет калибра 9 мм, патроны соответствующего калибра, бита, наручники и электрошоковое устройство. Днём 19 сентября 2019 года они напали на потерпевшего, убили его, а тело спрятали в автомобильной смотровой яме гаража, которую засыпали песком и залили раствором.

Участников банды задержали, заключили под стражу, им предъявлены обвинения. В ходе обыска в подвале дома одного из злоумышленников обнаружен обрез ружья, хранившийся им с 1995 года. В связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве одним из обвиняемых, уголовное дело в отношении него направлено прокурору для его утверждения обвинения и передачи в суд.

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