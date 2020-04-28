Махачкала, , 16:28 — REGNUM Ряд студентов Дагестанского государственного аграрного университета (ДГАУ), подведомственного Минсельхозу РФ, обратился с просьбой предоставить им отсрочку по оплате дистанционного обучения. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила начальник управления качеством образования вуза Феруза Цахуева.

Напомним, на фонде пандемии коронавируса образовательные учреждения России, в том числе вузы, перешли на дистанционную форму преподавания. При этом министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что стоимость такого обучения может быть уменьшена только в случае, если «качество образовательных услуг было очевидным образом снижено».

«Руководство ДГАУ обратилось в департамент научно-технологической политики и образования Минсельхоза России с просьбой по возможности снизить стоимость обучения, потому что к нам обратились несколько студентов, которые попросили отсрочку по оплате. Ответа пока нет. Мы — подведомственный вуз и сами такие решения принимать не имеем право», — рассказала Цахуева.

Собеседница также сообщила, что в ДГАУ перед этим больше года занимались разработкой проекта внедрения дистанционных технологий в образование, поэтапно используя его элементы. В частности, преподаватели проходили корпоративное обучение, готовили для студентов онлайн-курсы. В связи с этим, как отметила Цахуева, вуз безболезненно пережил смену формата преподавания.

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