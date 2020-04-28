Астрахань, , 16:20 — REGNUM Фракция «Справедливая Россия» в заксобрании Астраханской области просит губернатора региона Игоря Бабушкина разрешить астраханцам выбираться на дачи на фоне пандемии коронавируса.

Посещение дач в поливные дни предлагается разрешить с помощью пропускной системы.

«Дальнейшая блокировка дач чревата массовой гибелью деревьев, проблемами с овощами и усугублением бедности», — отметил депутат Госдумы от партии Олег Шеин в Facebook.

«И еще, для новых астраханцев: здесь не Москва. Здесь за некоторым исключением на даче нельзя жить. Она не для отдыха предназначена, а для обеспечения овощами и фруктами», — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, разрешение посещать дачи не противоречит карантинному режиму самоизоляции в регионе.

«Приезд на дачу в поливной день на собственной машине никаких угроз не формирует», — уверен Шеин.

Планируется, что ходе совещания президент РФ сообщит о мерах по борьбе с коронавирусом на майские праздники.