Киев, , 16:12 — REGNUM В украинском городе Виннице неизвестные осквернили Мемориальный комплекс Славы, сообщило сегодня, 28 апреля, местное управление полиции.

Силовое ведомство сообщает, что нарушители нанесли черную краску на некоторые элементы монумента.

Интересно, что по информации свидетелей, осквернение памятника произошло еще в ночь на 26 апреля, но действовать полиция начала только сейчас.

«По данному факту следствием начато уголовное производство по ч.2 ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы, несмотря на формальное наличие уголовных дел, ни один осквернитель памятников советским воинам наказан не был.