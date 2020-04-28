Киев, , 16:09 — REGNUM 29 апреля 2020 года в центре Киева состоится митинг предпринимателей, сообщили организаторы акции в Facebook-группе «Предприниматели требуют».

«Собираемся по адресу: ул. Грушевского 12/2 с требованием дать возможность работать! (почему гиганты рынка имеют возможность работать, и почему условия у всех разные?)», — сказано в сообщении.

Отметим, что по указанному адресу находится здание правительства Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нескольких регионах Украины прошли акции протеста мелких предпринимателей. Люди недовольны тем, что большие торговые сети продолжают работу, несмотря на карантин, а людям запретили зарабатывать торговлей.

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