Киев, 28 апреля 2020, 16:09 — REGNUM 29 апреля 2020 года в центре Киева состоится митинг предпринимателей, сообщили организаторы акции в Facebook-группе «Предприниматели требуют».
Отметим, что по указанному адресу находится здание правительства Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в нескольких регионах Украины прошли акции протеста мелких предпринимателей. Люди недовольны тем, что большие торговые сети продолжают работу, несмотря на карантин, а людям запретили зарабатывать торговлей.
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