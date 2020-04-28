Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM Екатеринбургская городская дума утвердила предложенные мэрией льготы для предпринимателей. Решение принято на заседании гордумы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Была снижена ставка налога на имущество физлиц за 2019 год до 1,1% по недвижимости, налог за которую исчисляется по кадастровой стоимости. Также дума дала отсрочку по уплате земельного налога за первый квартал 2020 года до 30 октября, а за второй — до 20 декабря.

Объём переходящих платежей оценивается в 97 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продолжает действовать бессрочный режим самоизоляции. Множество коммерческих организаций были вынуждены прекратить свою деятельность, другая часть столкнулась с экономическими трудностями.

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