Абакан, , 15:31 — REGNUM Врачи в Хакасии до сих пор не получили обещанных выплат за повышенную нагрузку в условиях распространения коронавируса. Медики утверждают, что обращались во все инстанции.

В республиканском минздраве подчёркивают, что выплаты будут после подписания соглашения с федеральным центром. Точных дат не называется.

Как передаёт РЕН ТВ, медики направили письмо на имя главы Хакасии Валентина Коновалова, но он пока не отреагировал.

Напомним, врачам, работающим с инфицированными коронавирусом, положено по 80 тысяч рублей. Медсёстры должны дополнительно получить по 50 тысяч, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц.

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