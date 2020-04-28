История вопроса

Крупнейшая российская военная база вне страны. По договору между Москвой и Душанбе российская база в Таджикистане будет находиться как минимум до 2042 года.



Службу на базе проходит около 3 тысяч человек. На вооружении дислоцированных на базе военных находятся бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72Б1, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Ураган», «Град», самоходные гаубицы «Гвоздика» и «Акация», вертолеты Ми-8 и Ми-24, беспилотники "Орлан-10". У военного объекта есть два своих полигона — Ляур и Самбули.



Российские военные регулярно проводят военные учения, оказывают финансовую и техническую помощь по линии межгосударственного сотрудничества. За последние пять лет Россия передала Таджикистану помощь на сумму 122 млн долларов.