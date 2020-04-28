Душанбе, 28 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Военные 201-й российской военной базы в Таджикистане, сформировав мобильные группы ремонтно-восстановительного батальона, выехали в города Душанбе и Турсунзаде, где приступили к реставрации памятников времён Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
Военные провели восстановительные работы памятников легендарным танкам ИС-2 и Т-34.
Прилегающая к памятникам территория была очищена от мусора и травы, постаменты военнослужащие отмыли от пыли и грязи, а также подготовили корпуса боевых машин к покраске, удалив с них следы коррозии металла.
Далее восстановительные бригады займутся смазкой механизмов машин, проведут работы по текущему ремонту пьедесталов и обновлению опознавательных знаков.