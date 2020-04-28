Нур-Султан, , 15:26 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 3019, сообщили 28 апреля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В Алма-Ате заразились 919 человек, Нур-Султане — 601, Кызыл-Ординской области — 186, Чимкенте — 176, Карагандинской области — 139, Атырауской области — 128. Выздоровели 754 человека, скончались — 25.

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайного положения в Казахстане продлили до 11 мая. Вместе с тем в республике начали поэтапно смягчать ограничительные меры — с 1 мая запустят внутренние авиарейсы, с 27 апреля жителям разрешили ездить на дачу и гулять во дворе. Кроме того, в городах начали открываться предприятия.

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