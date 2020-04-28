Сакраменто, США, , 15:18 — REGNUM Десятки тысяч человек вышли на пляжи юга Калифорнии в прошедшие выходные, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, сообщает 27 апреля The Guardian.

Люди на пляже Калифорнии Цитата с интернет страницы theguardian.com

Фотографии многочисленных групп отдыхающих на пляже города Ньюпорт-Бич в округе Ориндж стали причиной резкой критики со стороны властей штата Калифорния.

«Вирус не уходит домой, потому что на побережье стоит прекрасный, солнечный день», — заявил губернатор штата Калифорния Гавин Ньюсом в ходе его ежедневной пресс-конференции.

По словам жителей города Ньюпорт-Бич, количество людей, пришедших отдыхать на пляж, было сопоставимо с количеством отдыхающих на 4 июля. Спасатели напоминали пришедшим на пляж, что они должны соблюдать дистанцию. Как сообщили в полиции округа изданию Los Angeles Times, отдыхающим не было выписано ни одного штрафа. Большие скопления людей были замечены и в соседнем Хантингтон-Бич.

Напомним, решение открыть часть пляжей для посетителей власти штата, в котором на 27 апреля было выявлено 43 тыс. 464 случаев заражения коронавирусом и 1 тыс. 755 летальных исходов, приняли в связи с жаркой погодой, которая ожидалась в штате в минувшие выходные. Предполагалось, что пришедшие на них отдыхающие будут соблюдать все необходимые меры предосторожности, в том числе правила дистанцирования.