Москва, 28 апреля 2020, 15:13 — REGNUM Медицинские организации должны рационально сократить потребности в средствах индивидуальной защиты. Это следует из рекомендаций, опубликованных Минздравом РФ.
«С целью ограничения необоснованного расхода СИЗ рекомендуется рационально минимизировать потребности в них в медицинских организациях», — говорится в сообщении.
Помимо этого, медицинским организациям также рекомендовал обеспечить «правильное использование» данных средств. Также рекомендуется сократить число медицинских работников, контактирующих с больными, и свести к минимуму число их входов в палаты с больными.
При этом консультации пациентов и людей с подозрением на коронавирус рекомендуется проводить в дистанционном режиме.