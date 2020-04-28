Москва, , 15:13 — REGNUM Медицинские организации должны рационально сократить потребности в средствах индивидуальной защиты. Это следует из рекомендаций, опубликованных Минздравом РФ.

«С целью ограничения необоснованного расхода СИЗ рекомендуется рационально минимизировать потребности в них в медицинских организациях», — говорится в сообщении.

Помимо этого, медицинским организациям также рекомендовал обеспечить «правильное использование» данных средств. Также рекомендуется сократить число медицинских работников, контактирующих с больными, и свести к минимуму число их входов в палаты с больными.

При этом консультации пациентов и людей с подозрением на коронавирус рекомендуется проводить в дистанционном режиме.