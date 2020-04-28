Монровия, , 15:18 — REGNUM У министра юстиции Либерии Фрэнка Мусы Дина выявили заражение коронавирусом. Об этом передает независимая газета FrontPage Africa со ссылкой на сообщение органов здравоохранения Либерии.

В соответствии с заявлением, Дин проходит лечение в больнице за пределами столицы страны, Монровии.

В интервью корреспонденту издания министр заявил, что доктор Мусоко Фаллах, глава Национального института общественного здравоохранения (NPHIL), поздно вечером в воскресенье, 26 апреля, сообщил ему, что результаты его теста на COVID-19 оказались положительными.

«Я надеюсь», — заявил Дин.

«Врачи в 14-м военном госпитале очень профессиональны и делают все возможное. Помните, что вирус представляет собой проблему даже для развитых стран с гораздо более совершенными системами здравоохранения. В настоящее время никто не знает все о вирусе. Мы должны продолжать соблюдать медицинские протоколы, особенно в том, что касается социального дистанцирования», — добавил он.

По информации журналистов издания, у министра юстиции заражение коронавирусом выявили через два дня после того, как правительственный чиновник, с которым он контактировал, скончался от COVID-19.