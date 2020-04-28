Тбилиси, , 15:19 — REGNUM Пик заболеваемости COVID-19 в Грузии не наступил. Об этом 28 апреля сообщила журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикардзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У нас в Грузии не было пика, совместными мероприятиями нам удалось управлять распространением вируса и выйти на плато», — заявила Тикардзе.

Она сразу подчеркнула, что сложившаяся ситуация не означает, что пик роста новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 не может наступить в будущем, поэтому действующие в стране ограничения пока останутся.

Стоит отметить, что резкий скачек числа выявленных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Грузии наблюдался 16 апреля. Тогда в течение суток было зарегистрировано 42 заразившихся. Второй подобный скачек был 26 апреля, когда этот показатель составил 29.

Пик заболеваемости COVID-19 в Грузии эксперты предсказывали на конец апреля или начало мая.

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