Ярославль, , 15:05 — REGNUM Более 250 жителей Ярославской области «застряли» в 49 странах мира в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Таиланд Фото страницы Михаила Груздева в Facebook

Оказавшиеся за границей люди подали заявление о возвращении через сайт «Госуслуги».

"Прикладываем максимум усилий, чтобы вывезти из-за рубежа оставшихся там в связи с эпидемией жителей региона. Эта масштабная работа ведется во взаимодействии с МИД, российскими консульствами, Росавиацией, Минкомсвязи. Пока удалось вернуть 15 человек. Сегодня привезем еще четверых земляков. Мы забираем их в ближайших регионах, куда прилетает самолет с нашими жителями и на автобусах, с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, в сопровождении медиков доставляем в область. На родине прибывшие должны 14 дней провести в обсерваторе. Это обязательное условие», — сообщил губернатор Дмитрий Миронов.

Среди тех, кто не может вернуться домой, профессор Ярославского государственного педагогического университета Елена Болдырева. Она работала в Китае, а перед началом эпидемии уехала отдыхать в Таиланд. В Китай ее уже не пустили, а российских документов с собой не было.

« Если бы я улетала в Таиланд на зимние каникулы не 22, а 23 января с пониманием того, что закрыт Ухань, а Китай накрывает волна коронавирусного карантина, я бы точно взяла с собой все российские документы и компьютер. Если бы постановление Министерства Иностранных дел КНР о закрытии Китая на въезд иностранных граждан было бы днем раньше, я бы не понеслась в очередной раз продлять визу и ждать возможности возвращения, а моментально купила бы билеты в Россию и успела бы улететь до прекращения рейсов Аэрофлота. Если бы… Но, увы, история не знает сослагательного наклонения. И вот теперь я здесь, в Таиланде, уже третий месяц работаю на удалёнке с Юго-Западным университетом. Зависла между тремя мирами. В съёмной квартире в Китае остались мои вещи, русский паспорт, права, страховки, российские банковские карты, ноутбук. Квартира в России — пока недостижимая земля обетованная — место потенциального и страстно желаемого двухнедельного карантина», — написала в Facebook Елена Болдырева.

Возвращением профессора занимается Ярославский педагогический университет и его ректор Михаил Груздев. Ярославские власти обещают, что помогут вернуться всем землякам.

«Будем бороться за каждого, и возвращать домой. Обязательно вызволим всех», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о жителях области, которые не могут покинуть Занзибар и Японию. Но, как выяснилось, застрявших за границей гораздо больше.

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