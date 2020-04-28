Москва, , 15:05 — REGNUM В России сохранится Единый государственный экзамен (ЕГЭ), альтернативы ему нет, однако в будущем возможна его существенная трансформация с учётом большего использования цифровых технологий. Об этом сегодня, 28 апреля, в ходе выступления на Московском международном салоне образования сообщил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

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«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится, — подчеркнул Музаев. — Единственное, ЕГЭ тоже должен в будущем трансформироваться. Больше использовать цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в будущем в интернет».

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И. о. главы Рособрнадзора подчеркнул, что такие варианты рассматривались и ранее, однако пандемия коронавируса ускорила эти процессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра просвещения РФ Виктор Басюк развеял все надежды учеников одиннадцатых классов на отмену ЕГЭ в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что для проведения ЕГЭ есть специально оборудованные помещения, есть процедура проведения государственной итоговой аттестации, которая осталась без изменений. Басюк добавил, что для одиннадцатиклассников будут сохранены все обязательные экзамены.

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