Архангельск, , 15:05 — REGNUM За сутки в Архангельской области коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили еще у четырех человек. Общее число зараженных в регионе выросло до 185. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Коронавирус выявлен у двух пациентов психиатрической больницы, а также у работников «АГД Даймондс» и «Севералмаз» (АЛРОСА).

Растет и число выздоровевших — за сутки из больниц выписаны семь человек. Общее число благополучно перенесших инфекцию выросло до 37.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала эпидемии в Архангельской области скончалась одна пациентка с коронавирусом. Ей было 65 лет.