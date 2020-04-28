Владикавказ, , 15:03 — REGNUM В Росгвардии опровергли информацию о массовом увольнении своих сотрудников в Северной Осетии. Был уволен лишь один человек и то по собственному желанию, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Северной Осетии 20 апреля состоялся несанкционированный митинг, участники которого протестовали против действий местных властей, принявших якобы несправедливые меры по исполнению режима строгой самоизоляции, в частности связанные с разрешением работы лишь ряду предприятий.

Митинг закончился противостоянием стражей порядка с участниками, в результате чего пострадали 13 сотрудников Росгвардии и МВД. Возбуждено уголовное дело, привлечены к ответственности несколько граждан, подозреваемых в оказании сопротивления представителям власти.

В соцсетях появилась информация о том, что ряд сотрудников Росгвардии уволили за то, что они не стали участвовать в применении силы к гражданским лицам.

О массовых увольнениях речь не идет, как пояснили в Росгвардии, один сотрудник «подал рапорт с просьбой уволить его по собственному желанию, ходатайство было удовлетворено». По факту увольнения организована служебная проверка.

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