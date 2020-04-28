Нью-Джерси, США, , 15:02 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, состоялся релиз игры SnowRunner. Об этом сообщается на странице в онлайн-магазине Epic Games Store.

Игра доступна на PC, PS4 и Xbox One. В ней геймерам предстоит управлять внедорожником в экстремальных климатических условиях.

SnowRunner является «духовным наследником» другой игры Saber Interactive — MudRunner. В ней геймеры участвовали в гонках по бездорожью.

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