Москва, , 15:03 — REGNUM В проекте Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» работают два направления — это штаб по защите прав предпринимателей и прав потребителей финансовых услуг. Основные обращения связаны с реструктуризацией кредитов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Также граждане и предприниматели жалуются на трудности в предоставлении ипотечных и кредитных каникул. На сегодняшний день, по нашей статистике, отказы, которые получают граждане, делятся на четыре основные варианта развития событий.

Первый, человек приходит и банк одобрят, таких 3%. Второй, по кредитным каникулам — заёмщик подходит по критериям, но происходит отказ банка и продавливается платное рефинансирование, таких 14%.

Третий, заёмщик не подходит по кредитным каникулам, но все равно обращается в банк, получает отказ и идет искать что-то другое, скорее всего, он склонен к банкротству (32%).

Четвертый, заёмщик не подходит по кредитным каникулам, обращается в банк и получает платное рефинансирование (11%).

Есть ещё пятая, самая большая группа: заёмщик не подходит по кредитным каникулам и не обращается в банк, таких 40%. Жалобы очень разные, они в основном из-за того, что поддержку, которые положена особенно, не все могут получить.

Это связано с ограничением пострадавших отраслей экономики только по окладам, и с тем, что есть ограничители по получению этой поддержки в части кредитных каникул (ограничение по суммам).

Ни простым заёмщикам, ни предпринимателям не хватает поддержки государства, её недостаточно. Тем не менее есть счастливчики, которые эту поддержку получают,.

Но за пределами поддержки находятся две трети предпринимателей и порядка 40% граждан, которые не могут полноценно использовать всё, что связано с кредитными ипотечными каникулами», — пояснила Евгения Лазарева.