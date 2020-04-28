Москва, 28 апреля 2020, 15:03 — REGNUM В проекте Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» работают два направления — это штаб по защите прав предпринимателей и прав потребителей финансовых услуг. Основные обращения связаны с реструктуризацией кредитов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
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За пределами господдержки: две трети предпринимателей и 40% граждан
«Также граждане и предприниматели жалуются на трудности в предоставлении ипотечных и кредитных каникул. На сегодняшний день, по нашей статистике, отказы, которые получают граждане, делятся на четыре основные варианта развития событий.
Первый, человек приходит и банк одобрят, таких 3%. Второй, по кредитным каникулам — заёмщик подходит по критериям, но происходит отказ банка и продавливается платное рефинансирование, таких 14%.
Третий, заёмщик не подходит по кредитным каникулам, но все равно обращается в банк, получает отказ и идет искать что-то другое, скорее всего, он склонен к банкротству (32%).
Четвертый, заёмщик не подходит по кредитным каникулам, обращается в банк и получает платное рефинансирование (11%).
Есть ещё пятая, самая большая группа: заёмщик не подходит по кредитным каникулам и не обращается в банк, таких 40%. Жалобы очень разные, они в основном из-за того, что поддержку, которые положена особенно, не все могут получить.
Это связано с ограничением пострадавших отраслей экономики только по окладам, и с тем, что есть ограничители по получению этой поддержки в части кредитных каникул (ограничение по суммам).
Ни простым заёмщикам, ни предпринимателям не хватает поддержки государства, её недостаточно. Тем не менее есть счастливчики, которые эту поддержку получают,.
Но за пределами поддержки находятся две трети предпринимателей и порядка 40% граждан, которые не могут полноценно использовать всё, что связано с кредитными ипотечными каникулами», — пояснила Евгения Лазарева.
Малый бизнес – это предпринимательство, основанное на работе малых предприятий, фермерских хозяйств, кооперативов или деятельности без образования юридического лица. В разных странах понятие «малый бизнес» определяться по объёму капитала, обороту или количеству занятых в бизнесе людей.
Малый бизнес играет большую роль в капиталистической экономике. Он занимает рыночные ниши, неинтересные для среднего и крупного бизнеса, гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, в стабильные времена создаёт много рабочих мест. Также он позволяет поддерживать социальную стабильность, создавая для большого количества людей иллюзию самостоятельности в принятии решений. Недостатками малого бизнеса является невозможность долговременного планирования и работы в капиталоёмких областях, низкий уровень компетентности, а также большая уязвимость в кризисных ситуациях в экономике.
Согласно законодательству Российской Федерации критериями отнесения к категории малого бизнеса являются численность работающих до ста человек и годовой доход до 800 млн рублей. Кроме того, малые предприятия не могут иметь в уставном капитале более 25%, принадлежащих государству, муниципальным образованиям, иностранным гражданам и некоммерческим организациям. Доля лица, не участвующего в работе предприятия не должна превышать 49%.
Большинство малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в России заняты в торговле.
Государства обычно декларируют свою заинтересованность в развитии малого предпринимательства. Для малого бизнеса существуют различные программы помощи, льготного кредитования и т.п.
Малый бизнес играет большую роль в капиталистической экономике. Он занимает рыночные ниши, неинтересные для среднего и крупного бизнеса, гибко реагирует на изменения конъюнктуры рынка, в стабильные времена создаёт много рабочих мест. Также он позволяет поддерживать социальную стабильность, создавая для большого количества людей иллюзию самостоятельности в принятии решений. Недостатками малого бизнеса является невозможность долговременного планирования и работы в капиталоёмких областях, низкий уровень компетентности, а также большая уязвимость в кризисных ситуациях в экономике.
Согласно законодательству Российской Федерации критериями отнесения к категории малого бизнеса являются численность работающих до ста человек и годовой доход до 800 млн рублей. Кроме того, малые предприятия не могут иметь в уставном капитале более 25%, принадлежащих государству, муниципальным образованиям, иностранным гражданам и некоммерческим организациям. Доля лица, не участвующего в работе предприятия не должна превышать 49%.
Большинство малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в России заняты в торговле.
Государства обычно декларируют свою заинтересованность в развитии малого предпринимательства. Для малого бизнеса существуют различные программы помощи, льготного кредитования и т.п.