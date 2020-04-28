Вильнюс, , 15:00 — REGNUM Репродуктивное базовое число Ro, которое показывает среднее количество заболеваний, передаваемое одним больным, для коронавируса в Литве снизилось до 0,85, а это означает, что один больной в Литве заражает меньше одного человека, заявил сегодня, 28 апреля, министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Значит, что инфекция угасает. Если распространение меньше единицы, то вероятность, что человек заразит одного человека, снижается», — сказал Верига на традиционной ежедневной пресс-конференции о распространении коронавируса в Литве.

При этом он подчеркнул, что жители, входящие в группу риска по-прежнему должны строго соблюдать рекомендации специалистов по минимизации контактов и соблюдению всех мер предосторожности. В целом литовский министр констатировал, что режим всеобщего карантина в Литве оправдался.

В Литве за минувшие сутки выявлено всего пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За время пандемии от осложнений, вызванных COVID-19 в Литве умерло 44 человек.