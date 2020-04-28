Лефкоша, , 15:04 — REGNUM Министр здравоохранения Северного Кипра Али Пилли заявил, что за последние 10 дней в частично признанном государстве не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

«За последние 10 дней в Турецкой республике Северного Кипра не было выявлено ни одного случая заражения», — заявил в комментарии журналистам агентства министр.

Напомним, всего на Северном Кипре было зарегистрировано 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией, число скончавшихся от COVID-19 составило четыре человека, в том числе двое граждан Германии.

Турецкая республика Северного Кипра — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр.

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