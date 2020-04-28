Тбилиси, , 15:00 — REGNUM Массовая проверка на коронавирус SARS-CoV-2 разных групп населения в Грузии продолжится. Об этом 28 апреля рассказала журналистам министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикардзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы приняли решение, что уязвимые группы — в домах престарелых и таких пансионатах, куда помещены люди с ограниченными возможностями — как дети, так и взрослые, будут протестированы, чтобы не произошло случайного распространения инфекции», — объявила глава минздрава.

Она отметила, что группы готовы проводить тестирование уже с 29 апреля.

Напомним, ранее с помощью быстрых тестов в Грузии были проверены на наличие SARS-CoV-2 сотрудники министерства внутренних дел, военнослужащие и медицинские работники. Также в планах грузинского минздрава проверить на коронавирус священнослужителей в монастырях.

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