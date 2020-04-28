Донецк, 28 апреля 2020, 14:54 — REGNUM Народная милиция ДНР провела операцию по эвакуации бывшего украинского военного с территории временно подконтрольной ВСУ. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.
В данный момент мужчина проходит карантинные мероприятия. Бывший боевик ВСУ ушёл из расположения военно-тактической группировки «Восток». Его примеру могут последовать другие силовики, отметили в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР суд приговорил местного жителя к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.
Читайте также: Жителя ДНР осудили за шпионаж в пользу Украины