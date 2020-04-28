Донецк, , 14:54 — REGNUM Народная милиция ДНР провела операцию по эвакуации бывшего украинского военного с территории временно подконтрольной ВСУ. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе Народной милиции (НМ) ДНР.

«Очередной военнослужащий ВСУ обратился к нам за помощью, в связи с чем силовыми ведомствами республики, совместно с НМ ДНР проведена успешная операция по обеспечению перехода на нашу территорию Анатолия К. Теперь его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

В данный момент мужчина проходит карантинные мероприятия. Бывший боевик ВСУ ушёл из расположения военно-тактической группировки «Восток». Его примеру могут последовать другие силовики, отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР суд приговорил местного жителя к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Украины.

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