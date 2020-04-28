Москва, , 14:59 — REGNUM Количество преступлений, зарегистрированных в Москве с 1 по 27 апреля, снизилось почти на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Оперативная обстановка в городе стабильная. Сообщений с информацией о преступлениях зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, отметили в главке.

Так, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью зафиксировано на 42,3% меньше, краж — на 32,8%, включая квартирные кражи, которых меньше на 61,3%. Грабежей на улице стало меньше на 64,8%, разбойных нападений на 81,5%, угонов автомобилей — на 27,3%, сообщает ТАСС.

Дорожно-транспортных происшествий стало меньше на 60,8%, а число пострадавших в них сократилось на 62,2%.

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