Черкесск, , 14:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии улучшат условия проживания ветеранов Великой Отечественной войны. В год Великой Победы будут отремонтированы дома 42 из них, сообщили 28 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Еще один участник войны в 2020 году получит субсидию на покупку жилья. Программа обеспечения всех ветеранов войны квартирами, таким образом, будет в республике завершена.

Всего за последние шесть лет в Карачаево-Черкесии были отремонтированы дома 376 ветеранов. Общая сумма, выделенная на эти цели, составила почти 19 млн рублей. Общее число участников войны, которым были улучшены жилищные условия с начала действия указа президента РФ, составило 1252 человека.