Москва, , 14:43 — REGNUM Заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ, генерал-полковник Андрей Бурлака может являться одним из ключевых фигурантов дела о сбитом в 2014 году над территорией Украины малайзийском Boeing, который выполнял рейс MH17. Об этом сообщает русская служба BBC.

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Издание напоминает, что в материал Объединенной следственной группы (JIT), которая ведёт официальное международное расследование катастрофы, этот человек проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». При этом общавшиеся с этим человеком люди утверждают, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака.

К аналогичному выводу о том, что Андрей Бурлака и «Владимир Иванович» могут быть одним человеком пришла расследовательская группа Bellingcat, которая провела независимый от BBC анализ технических данных.

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Как утверждает источник, имеющий доступ к персональным базам данных, в день падения Boing Андрей Бурлака находился в Ростове-на-Дону.

По данным The Insider, именно Бурлака авторизировал все поставки «боевикам» тяжёлой военной техники через российско-украинскую границу.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Расследованием авиакатастрофы занимается специально созданная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.