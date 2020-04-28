Ростов-на-Дону, , 14:39 — REGNUM В Ростове-на-Дону военный госпиталь для пациентов с SARS-CoV-2, который строится на территории существующего военного госпиталя, будет сдан досрочно. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В настоящее время завершается благоустройство территории. Внутренняя отделка завершится в ближайшие два дня. В то же время дожидается монтажа медицинское оборудование. Планируется, что медицинский центр, рассчитанный на 160 койко-мест, откроется 30 апреля.

ИА REGNUM сообщало, что военный госпиталь ранее планировалось открыть 15 мая. Над созданием многофункционального военного медцентра трудились почти 1 тыс. специалистов в три смены.

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