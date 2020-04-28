Томск, , 14:35 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 апреля в региональной администрации.

Четыре человека контактировали с ранее заболевшими, в одном случае источник заражения не установлен, ведётся эпидрасследование.

Госпитализированы три человека, в том числе два — из группы риска по возрасту (старше 60 лет) и имеют сопутствующие хронические заболевания, у одного из них диагностирована пневмония. Два человека остаются дома под наблюдением врачей, у них нет симптомов.

Также власти области сообщили о выздоровлении четырёх человек. Это жители района, где ранее был установлен очаг заболевания. На лечении остаются два пациента из районного «очага», один подключен к аппарату ИВЛ.

Добавим, всего в Томской области подтверждён 81 случай заражения коронавирусом, в том числе 15 человек уже выздоровели.

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