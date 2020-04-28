Москва, , 14:39 — REGNUM Большое выступление президента России Владимира Путина запланировано на совещании с руководителями всех регионов страны 28 апреля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представителя Кремля спросили, ожидать ли очередного обращения Путина к гражданам, связанного с обстановкой по коронавирусу. Президент действительно запланировал «большое выступление», подтвердил Песков.

Подробностей Песков раскрывать не стал, он отметил, что совещание начнётся в период с 15 до 16 часов по московскому времени. В нём в формате видеоконференции примут участие все главы регионов.

«Будет вступительное слово Путина», — отметил Песков.

Он добавил, что мероприятие будет посвящено медицинскому оснащению регионов. Будут даны оценки ситуации и перспективы на краткосрочный период.