Москва, , 14:30 — REGNUM Штраф с камеры видеонаблюдения в Москве был оформлен из-за ошибки при составлении пропуска. Об этом сообщили 28 апреля в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

«Мы разобрались в вопросе — водитель неправильно указал номер автомобиля во время оформления пропуска», — рассказали в департаменте.

Ранее в сообществе «Синие ведёрки» появилась информация о выписанном при помощи камеры наблюдения штрафе водителю, который оформил цифровой пропуск.

В департаменте попросили, чтобы избегать в дальнейшем таких накладок, проверять перед поездкой актуальность данных на портале мэра и правительства Москвы.