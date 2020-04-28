Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM На Урале стартовал патриотический проект «Письмо деду». Всем желающим предлагают написать письмо своему родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся в тылу, восстанавливавшему города и села из руин, рассказать о сегодняшнем дне, как изменилась жизнь, чем сейчас живет юное поколение или просто сказать самые главные слова благодарности за жизнь и мирное небо над головой.

Самые трогательные и доблестные истории из этих писем станут частью документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-летию Великой Победы.

За первые 5 дней акции участие приняли около 120 человек из всех регионов округа. Участие принимают как дети, так и взрослые.

К акции также подключились и врачи округа.

Сотрудники Сургутской клинической травматологической больницы приняли участие в акции. Заместитель главного врача Светлана Алиева написала письмо своему деду Габдрахману Шайхуллину, который, будучи директором поселковой школы, отправился в 1941 году добровольцем на фронт. Другое послание для конкурса подготовила главная медсестра больницы Яна Баранова. Ее дед Иван Прозоров на фронте был телефонным мастером, прошел всю войну, вернулся домой, награжден Орденом отечественной войны II степени: «…Дед! Помню, ты всегда был молчалив, спокоен и сдержан, сжимая скулы, ты и слова не проронил о трудностях военного времени. Позднее, изучив твой боевой путь, поняла цену этого холодного молчания… Из архивных документов: «Иван Никитович в период марша благодаря хорошего ухода сохранил мат. часть связи, в период боя под сильным огнем противника исправлял связь, идущую на КП командира полка»… В голове до сих пор мысли: почему не делился воспоминаниями, не рассказывал, что пережил и отчего дрожали руки? Дед, прости за то, что так мало говорила слов любви и не всегда обнимала, детские дела звали вперед! Знаю, что 9 Мая — это самый главный праздник в году. Святой. В нашем, 2020-м году твоей победе будет уже 75 лет! Благодаря тебе, твоим сослуживцам и миллионам солдатам над нами мирное небо…»

Организаторами акции выступает Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе совместно со Свердловской киностудией и организаторами Форума о новой медиакультуре «Мёд».

Письма принимаются на сайте УрфоДома. рф до 17 мая включительно по ссылке: https://урфодома.рф/9may .