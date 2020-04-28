Майкоп, , 14:34 — REGNUM Благотворительная акция по поддержке нуждающихся в период распространения коронавируса организована в Адыгее региональным отделением партии «Единая Россия». За счет внебюджетных средств сформировано около 23,5 тыс. продуктовых наборов, которые доставляются малоимущим семьям и инвалидам, сообщили ИА REGNUM 28 апреля в пресс-службе главы и правительства региона.

Отмечается, что руководитель республики и секретарь регионального отделения партии Мурат Кумпилов поставил задачу максимально охватить благотворительной акцией всех, кому нужна помощь, но по разным причинам ее еще не получил. Для этого главам муниципалитетов поручено откликаться на персональные просьбы, заявки, которые поступают из разных коммуникативных каналов, в том числе и по партийной линии.

По информации первичных отделений партии, в настоящее время практически во всех районах Адыгеи завершено формирование продуктовых наборов. Волонтерский корпус уже приступил к их доставке адресатам.

Читайте также: В Адыгее пациентов с коронавирусом будут лечить переливанием плазмы крови