Москва, , 14:12 — REGNUM Ученики одиннадцатых классов могут не надеться на отмену ЕГЭ в этом году из-за ситуации с коронавирусом. Заместитель министра просвещения Российской Федерации Виктор Басюк в очередной раз развеял все домыслы о возможности обойтись без ЕГЭ.

«Для проведения ЕГЭ есть специально оборудованные помещения. У нас есть процедура проведения государственной итоговой аттестации, и она осталась без изменений», — заявил интервью на Первом канале замминистра.

Он уточнил, что для одиннадцатиклассников будут сохранены все обязательные экзамены. «Если выпускник рассчитывает поступать в высшее учебное заведение, то он должен сдать профильные экзамены», — добавил Басюк.

Напомним, что из-за ситуации с коронавирусом сроки сдачи ЕГЭ в этом году перенесены. На сегодняшний день установлено, что испытания стартуют 8 июня. Однако ранее в Министерстве просвещения неоднократно заявляли, что, если потребуется, ЕГЭ перенесут еще. Предположительно, данный вопрос должен быть решен в первые дни мая.