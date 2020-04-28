Стокгольм, , 16:35 — REGNUM 27 апреля представители Агентства общественного здравоохранения Швеции сообщили, что за сутки от COVID-19 в стране скончались еще 80 человек. Однако Государственное управление социальной защиты населения Швеции впоследствии обнаружило, что цифра оказалась неверной, так как оказалось, что она была занижена на 10%. Об этом сообщила шведская газета Fria Tider.

Во время пресс-конференции представители Государственного управления социальной защиты населения Швеции сообщили, что в реестре причин смерти ведомства зарегистрировано больше смертей от COVID-19, чем в статистке, представленной Агентством общественного здравоохранения.

«Мы обнаружили примерно на 10% больше людей, чем было заявлено Агентством общественного здравоохранения», — заявила Мона Хеургрен из Государственного управления социальной защиты населения Швеции.