Стокгольм, , 16:46 — REGNUM Шведская общественная телевещательная организация SVT подверглась резкой критике со стороны либеральной части шведской общественности за представление документального фильма о Джордже Соросе. Теперь SVT вынуждена подчиниться давлению и изменить свою сетку вещания. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

В показанном документальном фильме рассказывалось о «теориях заговора» вокруг финансового миллиардера Джорджа Сороса. Вот как звучала часть информации о фильме на SVT Play: «Является ли он (прим.: Сорос) мозгом глобального заговора, направленного на то, чтобы открыть все границы и подорвать избранных лидеров, таких как Трамп, Эрдоган, Орбан и Путин?».

Это, в свою очередь, привело к резкой критике со стороны либералов. Например, шведская журналистка Изобель Хэдли-Кампц написала, что «SVT находится в опасной близости от антисемитской ловушке». После поднявшего шума SVT была вынуждена изменить сетку вещания, чтобы избавить себя от столь резкой критики.