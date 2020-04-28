Стокгольм, , 16:56 — REGNUM Девять из десяти погибших от COVID-19 в Швеции являются лицами старше 70 лет. Более половины смертей приходится на столичный округ Стокгольма. Об этом свидетельствует подборка из почти 1 700 свидетельств о причине смерти, представленных в Государственное управление социальной защиты населения Швеции. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

По состоянию на 23 апреля власти Швеции получили отчеты о смерти 1 684 человек по причине смерти от COVID-19. Из них немногим более 90% (1 522 человек) составляют лица 70 лет и старше; 48,5% смертей приходились на лиц 85 лет и старше.

Доля мужчин составила около 54%, а женщин — около 46%. У значительной части были некоторые хронические болезни. Так, около 80% страдали от высокого кровяного давления.

«Эта цифра (прим.: 1 684 человека) будет постепенно обновляться, но она дает представление о том, что было получено и проанализировано до настоящего момента», — говорится в заявлении Моны Хеургрен, главы департамента статистики Государственного управления социальной защиты населения Швеции.