Стокгольм, , 15:04 — REGNUM Центральный банк Швеции, Риксбанк, оставил ключевую ставку на нулевом уровне. Ведомство объявило о своем решении в своем опубликованном пресс-релизе. В Риксбанке Швеции также подчеркнули, что не считают необходимым принимать в настоящее время меры по поддержанию потребительского спроса, о чем задумываются правительства многих стран в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 28 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

В то же время Риксбанк объявил в пресс-релизе, что продолжит покупать государственные и жилищные облигации для поддержки экономики Швеции. Однако несмотря на кризис, Риксбанк считает, что на данном этапе неоправданно увеличивать потребительский спрос, когда спад в экономике связан скорее с введенными ограничениями и опасениями людей по поводу распространения болезней.

Тем не менее, со времени последнего заседания в феврале, Риксбанк провел несколько дополнительных встреч внутри правления и запустил мощные пакеты поддержки в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией, но не снизил процентные ставки, что сделали другие центральные банки.