Стокгольм, , 13:51 — REGNUM Во второй сезонный пропуск консольной версии стратегической игры Stellaris войдут три дополнения. Об этом сообщалось 27 апреля в ролике на YouTube-канале компании Paradox Interactive.

Первое дополнение в рамках сезонного пропуска, Synthetic Dawn Story Pack, выйдет 12 мая 2020 года. Релиз остальных DLC ожидается в течение года.

Напомним, Stellaris — это глобальная космическая стратегия от шведской компании Paradox Interactive. Релиз PC-версии состоялся в 2016 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Концерт Трэвиса Скотта в Fortnite привлёк почти 30 млн уникальных игроков