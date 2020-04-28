Калуга, 28 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Главным врачом калужской областной больницы назначена Елена Разумеева. До этого она руководила калужской городской клинической больницей № 4, а с 2012 по 2016 год возглавляла министерство здравоохранения области, сообщает 28 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Заменить руководителя ведущей больницы региона поручил врио калужского губернатора Владислав Шапша, когда на заседании правительства области узнал, что в разгар эпидемии коронавируса главврач областной больницы Владимир Кондюков находится на отдыхе в Тайланде.
Ранее в регионе было отдано распоряжение о запрете государственным служащим командировок и отпусков за пределы РФ.
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