Бишкек, , 13:48 — REGNUM Массовые мероприятия 9 мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне отменили в Киргизии. Об этом 28 апреля заявил глава республики Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности.

По его словам, проведению массовых мероприятий все еще препятствует распространение коронавирусной инфекции. Жээнбеков предложил провести акцию «Бессмертный полк» в режиме онлайн.

Вместе с тем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла уделят особое внимание, а СМИ осветят проекты, посвященные 75-летию Победы.

Отметим, в режим чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и двух районах Киргизии продлили до 10 мая.