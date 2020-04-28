Москва, , 13:47 — REGNUM

Телевизионщики в современной России рьяно обслуживают текущие информационно-пропагандистские интересы правительства и под таким прикрытием чувствуют себя в безопасности, занимаясь в остальное время пополнением своих карманов, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 апреля, комментируя решение телеканала «Россия-1» показать 2 мая, в годовщину массового убийства украинскими нацистами своих политических оппонентов, комедию «Одесса» Валерия Тодоровского.

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» Центральные каналы нашего телевидения — это какая-то особенно обезумевшая реальность наших дней. Они просто напичканы тем, что не просто не нужно, а вредно нашим людям. «Россия — 1» среди них уверенно выходит на первое место.

Телевизионщики в современной России исходят из того, что могут делать то, что нужно им, без оглядки на какие-либо нормы, в том числе и нормы морали. Как они добиваются этого? Полным прогибом перед заправляющими в нашем государстве силами. Они рьяно обслуживают текущие информационно-пропагандистские интересы правительства и под этим прикрытием чувствуют себя в безопасности при осуществлении того, что им нужно сугубо для пополнения своих карманов.

Думаю, что решение начать показ комедийного фильма на связанный с Одессой сюжет в день общерусской трагедии в Одессе — массовых убийств там борцов за русское дело 2 мая 2014 года — из этой категории. Люди хотят праздника, люди устали от карантина, люди привязаны к домам, — вот и будут в удвоенном количестве смотреть нашу поделку и увеличивать нам поступления от рекламы, думают на «России — 1». К сожалению, тех, кто способен смотреть на обстановку широко и глубоко, самостоятельно соотнести программу с календарём, там единицы, если есть вообще.

Проблему я вижу в другом: в том, что заказа на освещение темы массовых убийств в Одессе от руководства страны на телевидение, судя по всему, не поступало. Если бы такая задача была поставлена, пусть и в самом общем плане, и решение по фильму было бы другим. Так что наше государство тоже в данной ситуации в очередной раз оказалось не на высоте.

Надеюсь, всплеск народного возмущения заставит и власть отреагировать, и телевизионщиков — отложить начало показа нового фильма.