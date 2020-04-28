Вильнюс, , 13:43 — REGNUM За минувшие сутки в Литве выявлено всего пять новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Это самый низкий результат за месяц в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 апреля. В последний раз прирост в шесть заражённых в Литве был зафиксирован 16 марта.

При этом национальный центр общественного здоровья изменил форму подсчёта, прекратив оглашать данные положительных тестов, поскольку их могут по нескольку раз проводить одному больному, что вносит путаницу в статистику. С сегодняшнего дня оглашается только количество заражённых. Таким образом, по данным центра, в Литве за всё время выявлено 1344 заражений. При этом ещё 27 апреля сообщалось о 1449 положительных результатов тестов, но, как сегодня подчеркнули в ведомстве, эта цифра не равна числу заражённых.

В целом в Литве на сегодняшний день, исключив число выздоровлений, 808 больных COVID-19, 44 смерти, 536 выздоровевших, 601 человек находятся в изоляции.