Прага, 28 апреля 2020, 13:42 — REGNUM Авторы DayZ из Bohemia Interactive решили закрыть офис в Братиславе (Словакия). Об этом 27 апреля сообщалось на официальной странице студии в Twitter.
https://twitter.com/bohemiainteract/status/1254796936542146560
По словам представителей Bohemia Interactive, закрытие ещё одного офиса не повлияет на процесс работы над играми. В частности, разработка DayZ продолжится по ранее объявленному плану.
Напомним, DayZ — это многопользовательский экшен с элементами выживания. Релиз игры состоялся в 2018 году.
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