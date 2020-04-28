Прага, , 13:42 — REGNUM Авторы DayZ из Bohemia Interactive решили закрыть офис в Братиславе (Словакия). Об этом 27 апреля сообщалось на официальной странице студии в Twitter.

https://twitter.com/bohemiainteract/status/1254796936542146560

По словам представителей Bohemia Interactive, закрытие ещё одного офиса не повлияет на процесс работы над играми. В частности, разработка DayZ продолжится по ранее объявленному плану.

Напомним, DayZ — это многопользовательский экшен с элементами выживания. Релиз игры состоялся в 2018 году.

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