Джакарта, , 13:38 — REGNUM Тиграм, слонам и другим животным в зоопарках Индонезии грозит голодная смерть, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что с распространением коронавируса в Индонезии зоопарки закрыли свои двери для посетителей. Дохода нет, денег на покупку корма для животных тоже.

В зоопарке Медана на Суматре обеспокоены состоянием животных. Здесь 14 тигров, каждый из которых нуждается в 3−4 кг пищи в день. Ежедневно на корм для животных тратится 3 млн рупий (около $194).

В похожей ситуации находится зоопарк Бандунга, который стремится сохранить популяцию яванского леопарда.

Многие сотрудники зоопарков вынуждены собирать средства на корм для животных.

Негативное влияние коронавируса сказывается не только на животных, но и на сотрудниках зоопарков, чьи заработные платы зависят от продажи билета.

«Мы надеемся, что правительство обратит на нас внимание, потому что находящиеся у нас животные находятся в собственности правительства», — заявил Руди Арифин, менеджер парка дикой природы в Гаруте провинции Западная Ява.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Индонезии Маруф Амин заявил, что число бедных людей в Индонезии увеличится из-за пандемии COVID-19.

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