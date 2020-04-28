Вильнюс, , 13:37 — REGNUM Парламент Литвы сегодня, 28 апреля, принял поправки к законам, которые предусматривают уголовное наказание вплоть до лишения свободы лиц, которые нарушили режим самоизоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Если поправки подпишет президент Литвы Гитанас Науседа, то человек, которые заражён коронавирусом, но умышленно не соблюдает режим самоизоляции может быть наказан сроком тюремного заключения до одного года. В настоящий момент максимальный штраф для физического лица, нарушающего режим карантина, составляет 1,5 тыс. евро.

При этом, если будет доказано, что несоблюдение карантина заражённым лицом привело к вспышке инфекции, ему будет грозить заключение сроком до пяти лет тюрьмы. В настоящий момент максимальный срок составляет три года заключения.